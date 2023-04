Victoria Beckham si na obřích jehlách střihla salsu s Davidem a od lidí to pěkně schytala. Co na jejich kreace říkáte vy?

Beckhamovi a jejich salsa... Profimedia.cz

Victoriin ‚taneční úbor‘ nápadně připomínal model Sandy ze závěru filmové Pomády. Její představitelka Olivia Newton John rovněž oslnila Johna Travoltu v lesklých černých legínách s páskem, černém tričku a lodičkách na pořádně vysokých jehlách.

Bývalá ‚spajska‘ následně ve videu připustí, že se jí David s Harper za její vysoké podpatky posmívají, ale pak dodá: „Ale já jim ukážu, jak se to dělá.“

Zatímco fanoušci na Instagramu jejich počínání vychvalují do nebes, u čtenářů pod články zahraničních serverů na téma jejich salsy už zpěvačka rozhodně tak neboduje. Lidem se nelíbí, jak moc se bere vážně a že se vůbec nesměje. Zároveň nechápou, proč zesměšňuje svého muže, díky němuž prý neupadla v zapomnění, když ani její taneční pohyby nejsou zrovna nic moc. Další lidé si pak myslí, že zpěvačka a módní návrhářka by to ráda zkusila v taneční soutěži a tímto doufá, že si jí tvůrci všimnou.

A jak byste salsu v provedení Davida a Victorie zhodnotili vy? ■