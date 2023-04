Gabriela Partyšová si užívala v ráji pro boháče: Luxusní dovolená na privátním ostrově vyjde na statisíce

Gabriela Partyšová Foto: se svolením G. Partyšové

Poté, co si už popáté prošla covidem, mohla Gabriela Partyšová (44) konečně zabalit kufry a odletět na dlouho plánovanou dovolenou. S partnerem, brněnským podnikatelem Igorem Faitem, a synem Kristiánem vyrazili do naprostého ráje a užívali si jeden z nejluxusnějších resortů na Maledivách.

„Vše jsme svěřili do rukou elitní cestovní kanceláře, která se na podobné destinace zaměřuje. Doporučili nám program, který se na ostrovech dá podniknout. Naše dny nebyly pouze pasivní, naopak dost aktivní,“ řekla Super.cz moderátorka, která si užívala na soukromém ostrově Velaa Private Island.

„Nemoc nám návštěvu ráje posunula o měsíc, ale asi to tak mělo být. Byl to překrásný čas, na který budu ještě dlouho vzpomínat,“ svěřila se Super.cz Gabriela, která si s přítelem a synem užívala v luxusním resortu, který byl otevřen v roce 2013, a to českými majiteli. Kdo by se chtěl na podobné místo podívat, měl by si na týdenní pobyt připravit částku v hodnotě půl milionu korun.

„Každý den jsme podnikali výlety a hodně se hýbali. Hráli jsme tenis, squash, beach volejbal. Také je na tomto ostrově golfové hřiště, jediné na Maledivách,” prozradila moderátorka pro kterou je golf vášní, stejně jako pro jejího syna a partnera.

„Do našeho programu jsme zařadili i potápění a vyjeli jsme na moře na rybolov. Viděli jsme žraloky i delfíny. Podmořský svět je nádherný,“ dodala Gabriela, která se hned po návratu od moře vrhla do pořadu Život ve hvězdách. ■