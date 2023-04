Velmi nebezpečné známosti jsou zpět jako seriál. Jak vypadá čtveřice hlavních hvězd po 25 letech?

Ryan Phillippe se Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon a Selmou Blair Profimedia.cz

Legendární romantický film z roku 1999 Velmi nebezpečné známosti s Reese Witherspoon (47), Sarah Michelle Gellar (45) a Ryanem Phillippem (48) se po téměř čtvrt století dočká seriálové verze. O nové zpracování se má postarat streamovací společnost Amazon. Informaci přinesl server TVLine s upřesněním, že projekt by měl mít osm dílů.

Snímek, jenž byl natočen podle románu Les Liaisons dangereuses francouzského autora Choderlose de Laclose, tehdy vystřelil čtveřici mladých herců, ještě včetně Selmy Blair (50), která si ve snímku zahrála naivní Cecile, mezi hollywoodské hvězdy.

Především Reese zažívá dodnes vskutku snovou kariéru, přičemž není snad nikdo, kdo by ji neznal jako Pravou blondýnku. Letos by se dokonce měla objevit ve třetím pokračování této kultovní komedie. Momentálně září vedle Ashtona Kutchera v komedii U tebe nebo u mě a těšit se na ni tento rok můžete i v dramatu Wish List.

Její nejen filmovou láskou byl Ryan Phillippe, s nímž už v době natáčení Reese skutečně randila, krátce poté se zasnoubili a následující rok se i vzali a narodila se jim dcera Ava Elizabeth a později ještě syn Deacon. Po sedmi letech se však rozvedli.

Velké přátelství během natáčení vzniklo mezi Sarah Michelle Gellar a Selmou Blair, které se postaraly o jeden z nejslavnějších lesbických filmových polibků všech dob. Sarah snad ještě více, než ‚známosti‘ proslavil seriál Buffy, přemožitelka upírů. Selma excelovala v komedii Prostě sexy, Hellboyi či seriálu Kurz sebeovládání vedle Charlieho Sheena. V posledních letech statečně bojuje s roztroušenou sklerózou. ■