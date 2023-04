Takhle vypadá hvězda seriálu Ulice poté, co nespala celou noc! Vyčerpaná herečka se ukázala bez šminek

Markéta Stehlíková Foto: archiv T. Kořínka

"Moc jsem se na to těšila. Pro své přátele jsem totiž ochotná udělat téměř vše, a když mi zavolal kamarád Honza Kořínek, že by se mu hodila pomoc s instalací výstavy, neváhala jsem ani minutu," řekla Super.cz herečka.

Dodává ale, že nakonec to byla opravdu fuška. "Vlastně to bylo docela náročné. Ten den jsem vstávala v 5:30 na natáčení Ulice, pracovala jsem do šesti do večera, v sedm večer jsem stihla casting a od 20:30 už jsem chystala dvě výstavy," vysvětluje Markéta, která byla v kuse na nohou doslova 24 hodin.

Překvapilo ji, jaké ticho v noci v nákupních centrech je. "V nákupáku na Černém Mostě jsme pak byli snad jen my, úklidová četa a pár lidí v casinu,“ směje se seriálová policistka. V nákupním centru na pražském Chodově to prý bylo ještě temnější.

"Tam to bylo bez duše, prázdné chodby, téměř ani živáčka, zajímavé dostat se za ty nablýskané uličky obchoďáku, je to tam takové sterilní, čisté, bez ničeho, jen zdi a cedule,“ popisuje herečka.

Výstavy, které společně s kadeřníkem Honzou Kořínkem chystala, jsou charitativní. Prostřednictvím Nadačního fondu Veroniky Kašákové tak podpoří děti z dětských domovů.

"Baví mě, že Honzova práce má přesah, že to není jen výstava. Ale to, že fotky a jeho práce pomůžou dál, mi přijde jako super nápad. Veroniku Kašákovou jsem poznala právě díky Honzovi a věřím, že její práce má smysl. Určitě bychom neměli zapomínat a mělo by se pomáhat dětem z dětských domovů," říká Stehlíková.

Na některých snímcích je vyobrazená i přímo sama herečka. „To ukazuje to, že kromě přátelství stíháme s Honzou i hodně pracovat. A je to vlastně i taková moje cesta životem a posledními sedmi nebo osmi lety, na fotkách je vidět, jak jsem se měnila v čase,“ vzpomíná herečka. ■