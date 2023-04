Sázkaři vypisují kursy na těhotenství žen kolem Kolečka. Nesvačilová podle nich neřekla poslední slovo

Denisa Nesvačilová, Petr Kolečko a Aneta Vignerová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Herminapress

Jaké zvraty se v soukromí známého scenáristy děly, ví jen on sám. Protože nyní některá média začala spekulovat o těhotenství jeho manželky Anety, rozhodli se bookmakeři zařadit do nabídky kanceláře Fortuna také sázky na to, zda se Kolečko (39) letos znovu stane otcem.

Lidé si přitom mohou vsadit nejen na těhotenství Vignerové (35), ale také Nesvačilové (31). Zatímco u modelky je kurs 2,3:1, v případě herečky je to 23:1. Že by letos porodily obě, vidí bookmakeři s šancemi 66:1.

„Opravdu těžko říct, co všechno nám tento trojúhelník ještě nabídne, při definování dalších sázek a stanovování pravděpodobností jsme proto museli nasadit všechny naše odborníky. V tuto chvíli to každopádně vypadá, že jasně navrch má Vignerová, i když Nesvačilová určitě ještě neřekla poslední slovo. Možná by bylo nejlepší, kdyby se obě rivalky postavily proti sobě v zápase MMA a svůj spor si vyřídily na férovku a jednou provždy,“ okomentoval to bookmaker Fortuny Miloš Novotný. ■