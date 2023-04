Další modelky v rodině Madonny. Po nestydaté dceři Lourdes se už pěkně předvádějí i teprve desetiletá dvojčata

Madonna a její dvě dcery Stella a Estere Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Být dítětem v rodině Madonny znamená vyrůstat zcela nekonvenčně. Dohromady má zpěvačka šest dětí. Dcera Lourdes už má za sebou pár drobných skandálků, ráda se na fotkách odhaluje a dává najevo, že je pro ni maminka, která vždy ráda šokovala, velkou inspirací. Pracuje jako modelka a také zpívá. I Madonnin adoptovaný syn David se nenechá omezovat konvencemi, na večírek mámu klidně doprovodí třeba v ženských šatech a navštěvoval uměleckou školu. Zpěvačka se svěřila s tím, že své děti vede k umění jakéhokoliv směru, a jak je vidět, nejmladší adoptované dcery Stella a Estere už si také hledají vlastní cestu.

Desetiletá dvojčata pocházejí z Malawi a Madonna je adoptovala v roce 2017, když jim bylo pět let. „Bylo to, jako by tu byly odjakživa, netrvalo jim dlouho, než se aklimatizovaly. Zakrátko si zvykly na to, že jsem jejich matka a že to nikdy nebude jinak,“ řekla Madonna před časem magazínu People. A dvojčata teď ukázala na sociální síti v háčkovaných kostýmcích sestávajících z krátké sukničky a crop topu. „Roztomilé háčkované modely vytvořené Stellou a Estere,“ připsala hrdá matka ke snímkům. Je vidět, že obě dívky si modely nejen umějí samy vytvořit, ale také pořádně předvést. Je tak jasné, že o Stelle a Estere v budoucnu určitě ještě uslyšíme. ■