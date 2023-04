Znáte půvabnou dceru Annie Lennox Lolu? Konečně nahrála vlastní album a vystoupila ze stínu slavné maminky

Lola Lennox Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Rodačka z Londýna je dcerou skotské zpěvačky Annie Lennox, která většinu své pěvecké kariéry zasvětila skupině Eurythmics. Jejím tatínkem je pak izraelský filmový producent Uri Fruchtmann. K filmu to půvabnou Lolu příliš netáhne, s hudbou je to přesně naopak. Poté, co Lola vystudovala klasický zpěv na Royal Academy of London, odstartovala svou sólovou hudební kariéru. Jejím manažerem se dokonce stal slavný Simon Fuller, jenž mimo jiné stojí za formáty televizních talentových soutěží Pop Idol nebo American Idol.

Jejích půvabů si ostatně všimly i modelingové agentury, a tak Lola občas proložila svou uměleckou činnost focením pro Vanity Fair či kampaní pro Topshop a další prací pro svou agenturu Next Management, s níž má podepsanou smlouvu. Srdcem ji to ovšem stále táhne ke zpěvu, po několika vydaných singlech jako In the Wild či Pale si tak konečně dopřála i desku.

Zhodnotit její talent a hlas ostatně můžete i vy, Lola totiž vystoupila v době pandemie koronaviru v rámci projektu One World: Together at Home, kde si společně s dalšími umělci zazpívala dvě písně za doprovodu britského orchestru BBC Concert Orchestra. První z nich byla její vlastní píseň La La Love Me a druhou hit skupiny Eurythmics z roku 1985 There Must Be An Angel, který zazpívala společně se svou maminkou.