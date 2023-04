Rey Koranteng po dlouhé době vyvedl paní Columbovou: Moderátor se na premiéře objevil s manželkou Monikou

Rey Koranteng s manželkou Michaela Feuereislová

Ve společnosti se Rey Koranteng (48) z pravidla objevuje po boku své novácké kolegyně Lucie Borhyové. Manželka Monika nestojí o medializaci a je takovou paní Columbovou. Tentokrát ale udělala výjimku a po boku moderátora Televizních novin vyrazila do kina.

Pár si nenechal ujít premiéru nového francouzského snímku Tři mušketýři: D'Artagnan a vyrazili na rande. Přestože se před kinem moderátor objevil u foto stěny sám, do sálu už šel spolu se svou ženou. S manželkou Monikou to moderátorovi klape už 29 let a nutno říct, že pár vedle sebe stále jen září.

Monika přítomným fotografům rozdávala úsměvy a velmi jí to slušelo. Právě její pronikavé oči před lety moderátorovi učarovaly. „Moje žena má obrovské modré pichlavé oči. A vím, že když jsem ji viděl poprvé, tak na mě vrhla takový lehce arogantní pohled, čímž mě naštvala, a řekl jsem si, že to takhle nenechám,“ svěřil se před časem Rey Koranteng, která má se ženou dcery Vanessu, Sophii a Leontýnku. ■