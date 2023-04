Žehlí krizi na Havaji? Megan Fox a Machine Gun Kelly opět spolu. Z herečky je nově zrzka

Megan Fox a Machine Gun Kelly na Havaji Profimedia.cz

Vztah mezi Megan Fox (36) a Machine Gun Kellym (32) prošel před necelými dvěma měsíci krizí, o jejíž příčině ani jeden veřejně nemluví. Spekulovalo se, že by v něm mohla mít prsty zpěvákova sličná kytaristka Sophie Lloyd (26), ale šlo o pouhé dohady, které její zástupci vyvrátili jako neopodstatněné fámy. Jasné je, že snoubenci se následně pokoušeli o nápravu docházením do partnerské poradny, a přestože oznámili, že si dávají pauzu, nyní se zdá, že by vše mohlo být na dobré cestě.