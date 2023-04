Manželství Renaty Dlouhé se po 25 letech rozpadlo: Fotbalista Kuka prý randí s dcerou bývalého spoluhráče z reprezentace

Pavel Kuka a Renata Dlouhá na archivním snímku z roku 2004. Profimedia.cz

Na zapíječce padesátých narozenin nechyběl ani bývalý útočník fotbalové Slavie Pavel Kuka, který nepřišel po boku své manželky Renaty Dlouhé, ale mladší blondýnky. Později vyšlo najevo, že už Kuka s manželkou nežije.

„Je pravda, že se naše cesty rozdělily. Byli jsme spolu pětadvacet let, loni jsme se rozešli. Důvody si nechám pro sebe, ale byl to klidný rozchod a s Pavlem jsme zůstali přátelé. Je to skvělý chlap a vycházíme spolu dobře,“ svěřila se pro deník Expres bývalá sporťačka Dlouhá.

Pavel Kuka prý randí se sestrou fotbalisty Michala Kadlece Evou.

Mladší blondýnkou po boku Pavla Kuky je prý lektorka jógy a výživová poradkyně Eva Kadlecová, která je také sestrou fotbalisty Michala Kadlece a dcerou Miroslava Kadlece, se kterým se právě Pavel Kuka zná z fotbalové reprezentace. Mimo jiné spolu získali stříbro na památném Euru v roce 1996. ■