Bývalá misska už se stala maminkou: Narození dcerky se jí podařilo tajit skoro dva měsíce

Lilian Sarah Fischerová Foto: Se souhlasem Lilian Sarah Fischerové

„Malá se jmenuje Stella, narodila se v polovině února v porodnici v Rakovníku, za přítomnosti tatínka a porodní asistentky a duly. Všichni tři byli fantastičtí, a i díky nim jsem si ten porod, v rámci možností, mohla užít,“ svěřila se Super.cz bývalá modelka, která se v posledních letech objevuje na jevišti a pořádá charitativní večer Horečka nedělní noci. Práce šla ale nyní stranou a Lili si užívá mateřské povinnosti.

„Vykoukla na svět k ránu a byl to krásný zážitek. Byla jsem v pořádku a mohla jsem jít tedy domů. Prožila jsem takzvaný ambulantní porod,“ prozradila modelka, která už nyní promluvila o tom, že by měla ráda početnou rodinu. „Od toho dne jsme pořád spolu, měla jsem moc hezké šestinedělí, já si to užívám. A moc bych si přála, abych Stellince do budoucna pořídila sourozence,“ prozradila nám herečka a modelka. ■