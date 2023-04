Sexy těhulka Dominika Myslivcová: Takhle jí to sekne v bikinách pár měsíců před porodem

Dominika Myslivcová je v 5. měsíci těhotenství. Foto: Archiv Dominiky Myslivcové

„Trénuji o sto šest, protože ten čas tak letí, že to ani není možný. Za chvilku je tady s námi. Kdo by to řekl, že už jsem skoro v polovině a baby je velké jako mango. A mně to vlastně pořád nedochází! Taky jste se u prvního cítily tak nepřipraveně?“ zeptala se Dominika v příspěvku, kde na jedné fotografii drží i svou malou neteř.

Dominičin lékař již dokonce ví, co nosí budoucí maminka pod srdcem. Na odhalení si chce ještě nějakou dobu počkat, jak informovala na svém instagramovém účtu.

"Bříško roste, první tři měsíce jsem moc nejedla, bylo mi hrozně, teď už to ale doháním. Poslední dva týdny vidím, jak roste," prozradila půvabná blondýnka nedávno pro Super.cz s tím, že jí pořádně vyrostly také vnady.

"Docela dost. Už jsem nakupovala nové podprsenky, nemám spodní prádlo," dodala budoucí maminka. ■