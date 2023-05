Nestíhá jíst a tohle je výsledek: Nástupkyně Dády Patrasové předvedla v šatech ultra štíhlou figuru

Karolina Gudasová Neuvirthová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Pravidelně ji vídáme v pestrobarevných kostýmech, ve kterých vystupuje pro dětské publikum. Tentokrát zpěvačka Karolina Gudasová Neuvirthová (30) předvedla svou ultra štíhlou figuru v černých obepnutých šatech a my jsme se nestačili divit.

Zpěvačka, která vedle muzikálu vystupuje i s projektem Karol a Kvído a řada fanoušků ji označuje za nástupkyni Dády Patrasové, přiznala, že za její figurou stojí nejen pohyb, ale i nedostatek času. Proto také nestíhá pravidelně jíst.

„Měla jsem střevní chřipku, byla jsem na dovolené, kde jsem dost sportovala, také hodně vystupuji, mám dvě děti a nestíhám jíst. Myslím, že jím hodně, ale jen nárazově. A to je asi důvod,“ svěřila se Super.cz zpěvačka na premiéře snímku Tři mušketýři: D'Artagnan. „Měla jsem před lety dokonce hrát v muzikálu Tři mušketýři, ale otěhotněla jsem, takže to nakonec nedopadlo,“ prozradila Karolina, která dorazila do kina s kamarádkou a kolegyní Natálií Hatalovou.

Zpěvačka je neustále v jednom kole, ale ze spousty práce je nadšená. „Mám stálou scénu v Divadle Lucky Bílé, čeká mě 60 koncertů a točíme třetí album, mám z toho velkou radost, dcera Emilka už také vystupuje a miluje to. Mareček moc nechce, ale rád se dívá,“ svěřila se zpěvačka. ■