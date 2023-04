Šárka Vaňková ze SuperStar není po rozchodu úplně sama. Doprovod do divadla jí dělal Petr Vondráček

Šárka Vaňková a Petr Vondráček Michaela Feuereislová

Dvojice se společně objevila na premiéře francouzského filmu Tři mušketýři: D'Artagnan. „Celý příběh mám velmi ráda, dokonce jsem měla čest hrát v muzikálu Tři mušketýři, takže jsem si uvedení snímku v českých kinech nemohla nechat ujít,“ svěřila se Super.cz Šárka Vaňková, která měla nedávno na jevišti premiéru jako činoherní herečka.

V představení Presidenti hraje po boku Petra Vondráčka, se kterým v poslední době tráví čas nejen pracovně. Nás zajímalo, zda na premiéru dorazili jako pár. „Může se něco šuškat, ale jsem ráda, že máme pěkný vztah. Hodně si rozumíme a známe se spoustu let, tím bych to uzavřela,“ řekla nám zpěvačka a herečka s úsměvem a dodala, že novou životní změnu a hraní na divadle si užívá. „Je to krásná změna, jsem za tu příležitost moc ráda, činohra pro mě byla výzva a vždycky jsem si to moc přála. Teď mě čeká zkoušení dalšího představení,“ dodala Šárka Vaňková. ■