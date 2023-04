Takhle ji v Televizních novinách neuvidíte. Moderátorka se ukázala v tradičním kroji, přítel z Prahy by jí ale nevadil

Moderátorka Televizních novin se ukázala ve svém tradičním kroji. Přítel z Prahy by jí ale nevadil Super.cz

Moderátorka Televizních novin Veronika Petruchová svůj moravský původ opravdu nezapře. Ukázala se totiž v tradičním kroji, který je přímo její, a především dříve ho často nosívala. „ Ano, je to můj kroj, dostala jsem ho po mámě, která ho zase zdědila po své tchyni . Je to takový kroj, který se dědí z generace na generaci. Já myslím, že to je kulturní identita naší vesnice Hroznové Lhoty.“

Teď už tedy kroj tak moc často nevynosí. „Jsem v Praze a jsem tady spíš pracovně zaneprázdněná, tak už to není tak časté, jak to bývalo kdysi. Ale když se vracím na Moravu, tak je mnoho příležitostí, ať už to jsou Vánoce, Velikonoce a někdy jsou u nás i svatby v kroji,“ svěřila se Veronika Super.cz během natáčení Snídaně, kde s rodinou ukázala, jak správně malovat velikonoční kraslice nebo uplést pomlázku.

Když Veronika zmínila téma svatby, dokázala by si představit, že by si k oltáři vzala tento kroj? „Já nejsem ten typ, a navíc si stále hledám ženicha, takže to je jedna věc, a navíc jsem deset let v Praze, tak když už, tak bych se chtěla vdávat ve svatebních šatech.“

A co se týče potenciálního Pana Božského, preferovala by usměvavá moderátorka Pražáka nebo Moraváka? „Já bych chtěla Moraváka, který je nějakou dobu už v Čechách. Takže jestli někdo z vás je takový, klidně zavolejte,“ dodala se smíchem Veronika Petruchová. ■