Fanoušci šílí: Filmové hvězdy míří do Prahy. Kde potkáte slavné herce z těch největších trháků?

Popkulturní nadšenci se nedočkavě těší na duben. Do Prahy totiž dorazí několik filmových hvězd. Program fanoušků s herci znovu přichází s populárním festivalem Comic-Con Prague. Proběhne od 14. do 16. dubna v pražském O2 universu. Jaké celebrity dorazí?

Je to sen mnohých z nás. Potkat své oblíbené umělce z ikonických filmů a seriálů se nám ale ne snadno poštěstí. Sny se však plní. A popkulturní nadšenci moc dobře vědí kde. Festival Comic-Con Prague je místem, kde se filmové, seriálové a herní světy stávají opravdovými. Jejich aktéry máte nyní na dosah.

V termínu od 14. do 16. dubna Comic Con nabídne fotografování, autogramiády i besedy s mnoha herci a umělci.

FOTO: Comic-Con Prague

Festival zábavy

V termínu od 14. do 16. dubna se můžete těšit na promítání, výstavy a workshopy. Na zapálené hráče čeká 1400 m2 velká videoherna a deskoherna. Užít si můžete i arkádovky v retroherně nebo virtuální realitu z prostředí Prahy budoucnosti.

Comic-Con Prague je jednoduše festival zábavy. Každoročně proto dorazí stovky cosplayerů. Svými vlastnoručně ušitými kostýmy věrně připomínají své oblíbené hrdiny. Skutečné filmové hvězdy poznáte během besed, workshopů a autogramiád.

Populární Hvězdná brána bude mít na festivalu hned dva zástupce. Do Prahy zavítají Richard Dean Anderson a Corin Nemec.

FOTO: Comic-Con Prague

Podívejte se, jaké filmové osobnosti dorazí

• Danny Glover – ztvárnil detektiva Rogera Murtaugha v sérii akčních filmů Smrtonosná zbraň. Zabodoval také ve snímcích Predátor, Útěk z Alcatrazu, Purpurová barva nebo Maverick.

• Richard Dean Anderson – představitel Jacka O’Neilla z Hvězdné brány a hlavní hrdina ze seriálu MacGyver. Exceloval ve filmech Hořící peklo, Virus nebo Očima vraha.

• Corin Nemec – fanoušci díky Corinu Nemci dostanou dvojnásobnou porci ikonické Hvězdné brány. Corin Nemec ztvárnil postavu Jonase Quinna. Za další roli – v seriálu I Know My First Name is Steven – byl nominován na cenu Emmy. Znát ho můžete i ze seriálů Supernatural, Smallville, Příběhy ze záhrobí nebo Svědectví.

• Brian Cox – věrohodně ztvárnil mediálního magnáta Logana Roye v seriálu Boj o moc. Za herecký výkon dokonce získal Zlatý glóbus. Vidět jste ho mohli i jako Agamemnóna ve filmu Troja nebo ve Statečném srdci. Do pamětí se vryl také jako William Stryker z X-menů. Dále hrál ve filmech Zrození planety opic, Červený drak, nebo Agent bez minulosti.

• Matt Ryan – hlavní představitel seriálového Johna Constantina. Hrál v Arrow, Flash, Batwoman a Legends of Tomorrow. Jeho hlas můžete znát z hry Assassin's Creed IV: Black Flag.

• Dan Fogler – postava nezapomenutelného Jacoba Kowalského z Fantastických zvířat potěší všechny nadšence světa Harryho Pottera. Vystoupil i v hudebním filmu Zažít Woodstock. Svůj hlas propůjčil postavě sluhy Zenga z Kung Fu Pandy.

• Raphael Luce – ztvárnil mladého Henryho Creela z poslední řady Stranger Things. Zahrál si i v seriálu Loki.



Na Comic-Con Prague dále dorazí cosplayeři, youtubeři i komiksoví tvůrci. Vstupenky na akci si můžete koupit zde.

Hvězdný seznam nese i zvučná jména jako Dan Fogler, americký herec, komik a spisovatel.

FOTO: Comic-Con Prague ■