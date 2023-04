Po pravdě: Nebyl čas myslet na to, že tu není. Blízký přítel Karla Gotta nemohl po jeho smrti truchlit jako ostatní

Filip Albrecht byl hostem Anety Stolzové v pořadu Po pravdě. Super.cz Po pravdě

„Karel vždy říkal, že lidé, kteří se mají v životě potkat, se potkají, je to jen otázka času,“ říká Filip Albrecht a dodává, že si vysnil, že pro Karla bude jednou psát texty a pracovat pro něj.

„Narodil jsem se v Mnichově a už jako teenager jsem psal texty pro regionální zpěváky. Když jsme se seznámili, Karel měl už svůj pevný německý tým a říkal mi: až jednou budeš mít pro mě takový text, který nebudu moci odmítnout, tak budeme spolupracovat. Bral jsem to jako takovou útěchu, aby mě neodradil od textařské práce, ale že spolupracovat asi nikdy nebudeme…,“ vzpomíná na první kontakt s Karlem Gottem Filip.

V roce 2001, když se natočila pohádka Z pekla štěstí 2, dostal Filip Albrecht příležitost otextovat k této pohádce titulní píseň pro Karla pro německy mluvící země v němčině. „Karlovi jsem tento text poslal domů faxem a Karel mi pak volal, že přesně to je ono, že text bere a kdy prý jdeme natáčet…,“ usmívá se Filip Albrecht.

Karel neměl dvě tváře – pro publikum i přátele byl stále svůj

„Karel byl od dětství můj velký vzor a v Německu byl Karel ta nejslavnější hvězda z Česka. A Karlovi jsem otevřeně přiznal, že je pro mě neuvěřitelné pracovat pro tu největší hvězdu a zároveň se s ním tak úzce skamarádit. A Karel zůstával pořád stejný, neměl tvář v soukromí a pro publikum,“ vzpomíná Filip, který s Karlem Gottem napsal pro německý trh jedinou a autentickou autobiografii.

„Nepamatuji si, že by v Německu vyšly o Karlovi knihy o něm bez něj, tak, jak to bylo zvykem u nás. Vycházely spíš nepřesné články, a to bylo i podnětem, proč chtěl Karel napsat vlastní německou autobiografii, aby různé fámy uvedl na pravou míru a sdělil německému publiku věci, které o něm neví,“ vysvětluje Filip Albrecht.

Poslední cestu do Hamburku si Karel užíval

Filip Albrecht absolvoval s Karlem Gottem poslední společnou cestu do Hamburku v rámci natáčení dokumentárního filmu Karel. „Pro Karla byl Hamburk klíčovým místem, kde všechno začalo. Jeho první nahrávací společnost Polydor, natočil zde první singl, který sklidil milionový úspěch, zkrátka pro Karlovu německou dráhu nebylo důležitější místo.“

Když společně s Filipem a štábem natáčeli scény do filmu Karel, cítil Filip v Hamburku z Karla určitou nostalgii, že možná to je naposledy, co se Karel do Německa podíval.

V novém dílu pořadu Po pravdě se dále dozvíte, jak například v Německu reagovali na úmrtí Karla Gotta, jak Filip Albrecht nemohl hned po smrti zpěváka truchlit, nebo se kterými dalšími umělci pro německý trh spolupracuje. Celý rozhovor si můžete poslechnout i na podcastových aplikacích Podcasty.cz, Spotify a Apple Podcasts. ■