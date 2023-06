O nejstaršího syna se puberta jen opřela: Krásná Svátková se pochlubila syny a prozradila, jak své tři kluky zvládá

Vlastina Svátková Foto: Se souhlasem V. Svátkové

Při pohledu na herečku Vlastinu Svátkovou (41) by málokdo hádal, že je trojnásobnou maminkou. Půvabná blondýnka má doma dokonce dva syny v pubertě. Nejstaršímu Adamovi je 15 let, mladšímu Kryštofovi pak 11. Nejmladší Matyáš letos oslaví už šesté narozeniny. Jak herečka takovou početnou mužskou převahu doma zvládá?

„Nejstarší bude mít 16 let a myslím, že se o něj puberta jen lehce opřela a zvládl to s grácií, pokud už tohle je vůbec puberta. Nemám zatím zkušenost. Já jsem se chovala v jeho věku mnohem dekadentněji,“ svěřila se Super.cz s úsměvem herečka a spisovatelka, která si život se třemi chlapci nemůže vynachválit. „Naposledy mě rozesmál asi můj nejmenší syn, jeho pohled na život mé baví. Ale vlastně mě baví i ten nejstarší, který mi neustále připomíná, abych si už konečně uvědomila, že mu je 15. A zřejmě to má přinášet nějaké větší benefity. Naposledy jsme diskutovali o smyslu organizovaného chaosu,“ dodala herečka, kterou jsme potkali na představení kávových novinek.

Právě dobrá káva je i pro trojnásobnou maminku skvělý nakopávač energie. „Nejradši mám menší espresso s tučnou smetanou. Ale zvládnu i bez smetany, ale pak musím mít čistou. Bez cukru,“ svěřila se Vlastina, která se nyní objevuje pravidelně na obrazovce. „Mám roli v seriálu České televize Stíny v mlze a tento rok půjde ven vícero projektů, na kterých jsem pracovala minulý rok,“ řekla nám herečka. ■