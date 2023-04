Veronika Žilková se připravuje na porod dcery Agáty: Proběhne dřív, musela kvůli němu zrušit plány

Agáta Hanychová na svět brzy přivítá dceru Rozárku. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Agáta už svým "holčičkám" na sociálních sítích prozradila, že termín porodu bude zřejmě dřívější než 28. dubna. Což nechce podcenit Agáty matka Veronika Žilková (61), jak prozradila na svém instagramovém účtu.

A tak se ani během velikonočních svátků nakonec nevydá na odpočinkovou dovolenou, jak plánovala.

„Chtěla jsem odjet někam na dovolenou, ale protože je Agáta v 9. měsíci a může se stát cokoliv, tak aby se mi nestalo, co se stalo s naší fenou Kofinkou, že porodila v době, kdy já jsem byla na dovolené, tak si netroufám odjet,“ svěřila se Veronika s tím, že bude své dceři nablízku jako psychická podpora.

„Má skvělého pana doktora i partnera, ale náš vztah s Agátou je známý a myslím si, že by jí bylo moc líto, kdybych nebyla jako psychická podpora. K porodu nepůjdu, to ať si jde pan Soukup, ale musím být nablízku, protože bude potřeba pohlídat děti a další věci. Jsem zvědavá, co mi duben přinese. Doufám, že mi přinese zdravou Růženku Soukupovou,“ dodala.

Kdo u porodu ale určitě bude, je mediální magnát Jaromír Soukup, který ač má dvě dospělé děti, tak prožije další poprvé.

"U porodu určitě budu. Nebojím se, ale jsem nervózní, mám starost o Agátu i o Rozárku,“ svěřil se Soukup nedávno pro Super.cz. ■