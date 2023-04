Vždycky je nějaká Slovenka, která je pěkná sv*ně. Andrea Růžičková díky českému předsudku získala novou roli

Herečka Andrea Růžičková získala roli díky zarytému českému předsudku o slovenských ženách Super.cz

„Dovolili mi mluvit slovensky, protože ta role se jmenuje Andrea, která je Slovenka a nevím, co tím chtěl autor říci, ale Karel Janák (režisér, pozn. redakce) mi vysvětlil, že vždycky je nějaká Slovenka, která je pěkná svině a z neznámých důvodů si vybrali do role mě,“ smála se herečka v rozhovoru pro Super.cz.

„Mě to překvapilo, protože jsem si nemyslela, že Češi si toto myslí o Slovenkách. Myslela jsem si, že si o nás myslí, že jsme krásné, úžasné, pracovité, talentované. Ale ta moje role je taková urputná kariéristka. Hrálo se mi to dobře, protože tím, že je to negativní postava, tak se to hraje dobře. Můžu vzít ze svého nitra všechny škaredé věci a přes tu roli to vytlačit ven,“ dodala optimisticky Andrea Růžičková. ■