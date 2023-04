Už žádný homosexuál nebo transvestita. Martin Zounar zhubl, změnil image a ukázal se jako pravý macho

Martin Zounar zhubl dvacet kilo. Herminapress

„No byla to výzva. A já jsem se poté, co tu hraju homosexuála, transvestitu a podobně, konečně dočkal role chlapáka, mafiána, kterého zajímají jenom penízky. Je tam skvělý tým herců, skvěle na sebe slyšíme a užíváme si to,“ řekl Super.cz se smíchem Martin Zounar.

Spolu s ním v bláznivé komedii s kriminální zápletkou hrají Martin Kraus, Jiří Štrébl, Robert Hájek, Kateřina Pechová a Markéta Procházková. Kromě pražské scény jezdí Zounar spolu s kolegy nejenom s touto komedií po vlastech českých a moravských a všude jsou diváci nadšení.

A kde herec bere tolik energie? Když má volno, tak má nejraději procházky se svými psy a šťastného ho dělá jeho přítelkyně Kateřina. ■