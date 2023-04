Hvězda show Tvoje tvář má známý hlas je zase single. Křehká herečka se rozešla s kolegou z divadla

Kateřina Marie Fialová promluvila o soukromí. Super.cz

"Teď nikoho nemám. Mám před sebou hodně práce. Život mi teď nadělil spoustu práce, kromě divadla budu točit ještě dva filmy a to je moc fajn. A třeba toho pravého potkám někde v obchodě. Když to bude super, tak si ho vezmu," řekla Super.cz Kateřina na tiskové konferenci k muzikálu Anděl páně, kde bude hrát něžnou Dorotku.

"Je to pro mě super si zahrát takhle milou roli. Až skončí představení, budu se moc vydovádět někde na pivě. Jsem v pohodě holčina, co se nebojí dát dvě tři pivíčka, pak si jde lehnout, ve čtyři ráno vstane na čokoládu a pak si jde zase lehnout," usmívá se herečka, pro kterou bude Anděl páně třetím muzikálem v řadě.

"Jeden jsem musela odmítnout. Byla to Troja. Je to hezká pozice mít možnost odmítat, ale je mi to vlastně moc líto. Zkoušet dva najednou bych nezvládla. Chtěla jsem zase poznat novou partu, nové divadlo, tak snad na mě někde nezanevřou," dodala Fialová. ■