Vážné komplikace tři týdny po operaci kýly! Hvězdě seriálu Slunečná natekly choulostivé partie do monstrózních rozměrů

Roman Tomeš promluvil o komplikacích po operaci. Super.cz

"Je to tak, bohužel byly komplikace. Je to moje třetí operace kýly v životě, doufám, že poslední. Jsem v klidovém režimu. Moc mi to nejde vydržet, jsem workoholik, tak se to trošku projevilo," řekl Super.cz Tomeš a prozradil také, co se stalo.

"Je to trošku choulostivý téma. Po operaci mi dole něco nateklo, nateklo to monstrózně. Vypadá to, že mám dole dva... Víme, co. Ale ani jeden z nich není plně funkční, takže je to vlastně nepoužitelný," upřesnil se smíchem herec.

"Včera jsme seděli s manželkou Míšou na gauči, sáhla mi na nohu a byla nadšená, že stačí dotyk... Tak jsem jí řekl, že to je ten druhý. Je to zábavný," prozradil Roman na tiskové konferenci k muzikálu Anděl páně v Hudebním divadle v Karlíně.

Muzikál se začne zkoušet v červenci, to už bude zcela v pořádku. "Šest týdnů mám mít klidový režim, jsem v polovině, zpívat jsem už zlehka začal, nosím kýlní pás, jsem ve zpěvu jištěný. Zkoušení se už nemůžu dočkat," dodal Tomeš. ■