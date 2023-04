Zpověď herečky Anny Kadeřávkové: Kvůli následkům boreliózy a rozchodu s partnerem musela vyhledat odbornou pomoc

Po prodělané borelióze herečku Annu Kadeřávkovou trápí bolavá kolena Super.cz

„Pokračuje to dobře, je to teda velký stres, je toho hodně a těším se, až to bude hotové. Do půl roku by to snad mělo být už hotové a měla bych to převzít. Tak doufám, že ten termín dodrží a budu se moci stěhovat. Chtěla bych do Vánoc bydlet,“ svěřila se Anička Super.cz.



Ačkoliv se to možná nezdá, v poslední době toho bylo na herečku až příliš, tak se rozhodla vsadit na východní medicínu. „Měla jsem náročnější období, byla jsem po rozchodu a bylo toho na mě prostě hodně a zjistila jsem, že akupunkturou se dají řešit i psychické věci.“

Před několika lety prodělala i boreliózu, kvůli které ji dodnes trápí bolavá kolena. „Měla jsem tam nějaké záněty a ta akupunktura mi hodně pomohla." Usměvavá blondýnka tak naštěstí už zase může nosit vysoké boty. „Můžu nosit podpatky a nosím je ráda,“ smála se během rozhovoru Anna Kadeřávková. ■