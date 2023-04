Anna Slováčková si muže kvůli vzhledu nevybírá: Malý, tlustý, plešatý? Hlavně, když mě pobaví, říká

Anna Slováčková si muže podle vzhledu nevybírá Super.cz

"Když jsem sem šla, říkala jsem si, že nebudu tak přísná a všem budu dávat vysoké známky, ale když pak poslouchám, jak o sobě vyprávějí, tak přísná začnu být. Tedy nejvíc mi vadí, když tomu muži není rozumět. Když mluví potichu, vůbec nemůže zaujmout. Mrzí mě, že když už se přihlásí do takové soutěže, do které bych já osobně nikdy nešla, protože mám to myšlení trochu jinak, tak se neprosadí," míní.

Sama právě na vzhled u mužů nedá a záleží jí na jiných aspektech, které ji přitahují. "Vzhled je mi úplně jedno. Pro mě je důležité, aby mě oslovil v momentu, kdy promluví. Když přijde malý, tlustý, plešatý a pobaví mě a bude si za sebou stát a bude charismatický, tak ho pošlu dál," záleží Aničce spíš na vnitřku než zevnějšku.

"I když se zpětně podívám na muže, se kterými jsem kdy randila, tak každý byl vizuelně úplně jiný. Takže nedokážu říct, že bych vzhledově měla typ. Jde mi spíš o ty povahové stránky. Taky bych chtěla, aby mě lidi hodnotili spíš povahově než vizuelně, jako hodnotím já ty ostatní," uzavřela. ■