Studentská láska, která vydržela: Klára Cibulková z Ordinace se vdala tajně, svatební noc byla divoká

Herci Klára Cibulková s Tomáš Pavelka patří k těm, jimž vydržela láska ze studií. Seznámili se na DAMU, na vodáckém kurzu v Poněšicích. Tamtéž později proběhla i jejich svatební noc, v chatce číslo 29. „Je to jedna asi ze tří, kde se dají postele srazit k sobě,“ vysvětlila herečka, již si diváci mohou pamatovat třeba jako doktorku Andreu z Ordinace v růžové zahradě.

Cibulková a Pavelka spolu mají dvě děti, staršího syna Matyáše a dceru Magdalénu. Brali se, když už byl starší potomek na světě.

„Takže si můžeme klidně říct, jak svatební noc dopadla. Vzali jsme se na Hluboké, tady pak byl večírek, dostali jsme několik slivovic, hruškovic. Když jsme si šli lehnout, pan správce hodil klíče od chatky mé ženě za výstřih. My jsme přivláli sem k chatce a klíče jsme nemohli najít. Představa, že se vrátíme zpátky, byla potupná, naštěstí jsme našli pootevřené okénko, tím jsme se nasoukali dovnitř,“ popsal Pavelka v pořadu Moje místa, který oslavil už 200 dílů, začátek jejich divoké svatební noci. Pořad mohou diváci sledovat každé úterý na Televizi Seznam nebo zpětně na Stream.cz.

Víc si herec prý nepamatuje. „A ráno jsem našla klíče v silonkách,“ doplnila ho manželka.

Zajímavé je, že se brali tajně. Rodičům dali syna na hlídání a řekli, že jedou na pětašedesátiny místního správce Honzy Hrouzka.

„Zažili jsme totiž sérii svateb kamarádů, kterou si všichni náramně užili, jen ti novomanželé ne. Tak jsme si to udělali po svém. Pak jsme přijeli vyzvednout dítě, já jsem měl kytici a šampaňské a zeptal jsem se, jestli by mi Klárku dali. Maminka se rozplakala a řekla, že jo. A já jsem řekl: To je dobře, protože už jsem si ji vzal,“ vzpomíná Tomáš.

Pro rodinu pak novomanželé uspořádali sešlost na pražské náplavce, kde nad šálkem kávy, dortem, a hlavně bez stresu promítli svatební fotografie. Do Poněšic rádi jezdí dodnes.

Pavelka působil v Činoherním studiu, v Činoherním klubu, ve Švandově divadle a byl jedním ze zakládajících členů CD94. Od roku 2016 je v angažmá v Divadle na Vinohradech. Cibulková po absolutoriu nastoupila do souboru CD94, poté přešla do Švandova divadla, kde byla členkou souboru do roku 2019. V současné době je na volné noze. ■