Kim vs. Aisleyne: Tělové plavky v podání slavných čtyřicátnic s pořádně ženskými tvary. Které sluší víc?

Kim Kardashian a Aisleyne Horgan Wallace Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kim se v o poznání cudnější variantě předvedla na pláži v Malibu, kde pokračovala v dalším focení své nové kolekce plavek na blížící se léto. Po výraznějších růžových bikinách, které už jste na ní mohli vidět, tentokrát zvolila slušivé jednodílné plavky. Jak se zdá, kolekci budou dominovat vysoce vykrojené střihy se zipy v oblasti hrudníku.

Aisleyne se oproti tomu odvážila k daleko úspornější verzi plavek, zvolila takzvané monokiny. Své plastickými chirurgy značně upravené tělo poslední dny vystavuje slunci v Mexiku, odkud zásobuje dráždivými příspěvky i svých 604 tisíc sledujících na Instagramu.

Obě tyto dámy spojuje i fakt, že se proslavily díky televizním reality show. U Kim to byla nejprve Keeping Up with the Kardashians, která mapovala život celé její prominentní rodiny a proslavila i její sestry a matku. O dva roky starší Aisleyne byla nepřehlédnutelnou součástí sedmé řady britské verze show Big Brother v roce 2006. ■