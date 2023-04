Rok po porodu čeká další miminko. Finalistka Superstar se stane dvojnásobnou maminkou

Finalistka Superstar vyslala do světa krásnou zprávu. Foto: archiv D.Staré

Zpěv odložila stranou zejména proto, že si udělala kurz výživové poradkyně a spolu s rodiči pracovala v centru redukce hmotnosti. Dnes je maminkou ročního syna a nyní světu oznámila další radostnou zprávu. „Jedno dítě v rukách, druhé v bříšku. Budeme čtyři a slova nedokáží popsat, jak se těšíme,“ napsala Dominika na sociální síti.

Usměvavé blondýnce se tak plní sen, mít velkou a šťastnou rodinu. Dominika zatím neprozradila, zdali se malý syn Michal dočká sestřičky, nebo bratříčka. Neupřesnila ani to, kdy by měla porodit. Podle všeho ale bude ve čtvrtém měsíci, protože dřív by tuto zprávu jistě do světa nevypustila. ■