To už je snad za hranicí možného. Katie Price varují lékaři, přesto stále podstupuje plastické operace. Tady je výsledek

Katie Price Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Modelka Katie Price (44) si zahrává se svým zdravím. Takové jsou zprávy od odborníků, kteří ji viděli po šestnácté plastické operaci ňader. Žena, která chce mít největší poprsí v Británii, a možná toho už dosáhla, své „přednosti“ vystavila v bikinách. A jedno je jisté. Nikdo se jí rozhodně do očí dívat nebude.

Otázkou ovšem je, jestli se na Katie dnes ještě někdo dívá se skutečným obdivem. Dáma, která dříve byla uznávanou modelkou, se postupem let stala spíše dílem plastické chirurgie. Nedávno se jí dokonce i vlastní dcera zeptala, jestli se ještě může hýbat, a sama Katie prozradila, že když se na sebe někdy podívá do zrcadla, připadá si ošklivá a říká si, že by měla s úpravami ubrat.

Přesto své tělo stále ráda a hrdě předvádí. Jako na dovolené v Thajsku, kde oblékla jen malé modré bikiny, a nechala tak nahlédnout na téměř celé závratné dílo lékařů. Ne všichni ovšem její operace schvalují. „Taková obrovská velikost implantátů může časem způsobit problémy, jako je ochablá kůže kolem prsou, problémy s držením těla, problémy s páteří, bolesti zad a ramen a potenciální problémy s dýcháním. Používání extra velkých implantátů musí být prováděno velmi opatrně kvůli různým problémům, které by se poté mohly objevit. Při pohledu na její fotografie tyto implantáty vypadají velmi nepřiměřeně ke zbytku jejího těla a vytvářejí nepřirozený vzhled,“ řekl deníku The Mirror plastický chirurg Riccardo Frati.

Tak uvidíme, jestli si Katie taková slova vezme k srdci, nebo v nejbližší době uslyšíme o její další, tentokrát už sedmnácté operaci poprsí. ■