Mlynář Máchal se premiéry pohádky S čerty nejsou žerty nedožil. Dorota Máchalová ji viděla teprve před pár lety

Vladimír Dlouhý a Ondřej Vetchý v pohádce S čerty nejsou žerty Televize Seznam

„Petře, Petříčku, chlapče rozmilý, my bychom se k sobě tolik, my bychom se k sobě tolik hodili…“ Toto láskyplné vyznání zpívá krásná a hodná princezna Adélka vězněnému mlynáři Petrovi a ten má přitom (zatím) oči jen pro její starší a rozmazlenou sestru Angelínu. Pohádku S čerty nejsou žerty (1984) viděl určitě každý (dost možná i několikrát) a většina si ji nenechá ujít ani o letošních Velikonocích. Tentokrát se na ni můžete podívat na Velikonoční neděli 9. dubna ve 20.15 h na Televizi Seznam.

Padouchů je tady víc než dost

Jako v každé správné pohádce i zde zvítězí dobro nad zlem, ale pochopitelně mu to chvíli trvá. Ono je tu také mnohem více padouchů než lidí s dobrým srdcem. Na straně dobra je vlastně jen Petr Máchal (Vladimír Dlouhý) se svou babičkou Annou (Jana Dítětová) a princezna Adélka (Monika Pelcová).

Kníže (Josef Kemr) sice není zlý, ale je to trouba, který svou zemi spravuje nadmíru mizerně. Jeho starší dcera Angelína (Dana Bartůňková) je sobecká fiflena a na zámku a v jeho okolí se to hemží dalšími podivnými existencemi: hamižným správcem (Viktor Preiss) a neschopným kaprálem (Petr Nárožný).

I vyslanci pekla mají charakter

Dokonce i ti pekelníci mají větší charakter než lidé. V pohádce Hynka Bočana nefungují jako vyslanci temnoty ani jako komičtí hlupáci, nýbrž jako ochránci spravedlnosti, kteří pomáhají hodným lidem proti zlým a ziskuchtivým protivníkům. Není divu, že Petr Máchal se nakonec spřátelí s čertem Vraníkem (Ondřej Vetchý) a vstříc mu vyjde i sám vládce pekel Lucifer XIV. (Karel Heřmánek).

Představitelka Doroty se viděla až po 30 letech

Ovšem největší potvorou celého příběhu je Dorota Máchalová – Petrova macecha, která jeho postaršího otce utancuje k smrti a dělá si pak zálusk na veškerý mlynářův majetek. A nejen na ten. Spolčí se se správcem a nejradši by sáhla po knížecí korunce. Však to také trvalo, než nakonec skončila na pekelné váze hříchů. Co o své roli řekla její představitelka Jaroslava Kretschmerová?

„Byla to opravdu krásná práce, užili jsme si tam všichni spoustu legrace, ale hlavně to pro mě byla velká čest, zahrát si s tak úžasnými herci, jakými byli a jsou Vladimír Dlouhý, Josef Kemr, Viktor Preiss, Karel Heřmánek, Ondra Vetchý a další a další. A to vše pod vedením skvělého pana režiséra Hynka Bočana,“ zmínila herečka v jednom rozhovoru.

Co je ale mnohem zajímavější, sama představitelka Doroty Máchalové viděla celou pohádku poprvé až v roce 2014! „Byla jsem dětmi z rodiny donucena ji celou v klidu zhlédnout. Je to jedna z těch starých, dobrých, českých pohádek, jaké se dříve dělávaly,“ dodala Kretschmerová s tím, že se jim všem moc líbila.

Smutná tečka na závěr

Viktor Preiss si postavu chamtivého správce zahrál s velkým gustem. I při namlouvání postsynchronů se prý radoval, jak je krásně zlý. Se stejnou chutí přistoupil ke své roli tyranského kaprála i Petr Nárožný. Pohádku provází i jedna smutná okolnost: herec František Vicena, který hrál starého mlynáře Máchala, se premiéry už nedožil. Pár měsíců po natáčení spáchal sebevraždu. ■