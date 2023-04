Taťána Kuchařová otevřela neoblíbené české téma: Nenecháme se umlčet, vzkazuje rázně všem ženám

Taťána Kuchařová o cestě do Ameriky, kam odletěla ve skupině v čele s českým ministrem. Super.cz

„Byla to velká událost a jsem ráda, že jsme u toho za nadaci Krása pomoci mohli být. Byla to pro mě čest, mít tam příspěvky k dopadu genderové nerovnosti na ženy v důchodu. Vidíme tu neférovost a snažíme se, lobbovat za to, aby se věci kolem genderové rovnosti, což je velice neoblíbené téma v České republice, změnily, byly rovné mzdy i odměňování. Bylo tam na osm tisíc lidí z celého světa, na sto ministrů. Nás bylo třicet v čele s naším ministrem,“ svěřila se vítězka světové soutěže krásy Miss World 2006 pro Super.cz.

Taťána Kuchařová podporuje nejen rovnost žen a mužů už dlouhá léta. A hlas i jí samotné je ve světě už nějakou dobu náležitě slyšet. Poprvé vystoupila na půdě OSN již v roce 2015. Jak vnímá genderovou rovnost samotná Kuchařová ve své pozici?

„Záleží to na každé ženě. Myslím si, že jsme slyšet, nenecháváme se umlčet. Ženy jsou obecně odvážné, tam, kde muži složí zbraně, tam ženy většinou začínají. Myslím si, že když se ženský potenciál podpoří, tak jsou naše limity až nebesa. Přála bych si vidět více žen v politice, ve vedoucích pozicích a všeobecně ve veřejném prostoru, kde se jim bude dávat slovo. A že je možné skloubit rodinný život, business a kariéru, ale také to, že budeme ženami bez ostrých loktů. Věřím tomu, že budoucnost a svět patří ženám,“ svěřila se se slovy, že ji velmi mrzí, když je svědkem situací, během kterých si ženy vzájemně podráží nohy.

„Vše stojí na tom, jak se budeme vzájemně podporovat. Mrzí mě, když vidím, že se ženy střílí ve vlastních řadách. To je špatně. Měly bychom ukazovat častěji pozitivní příklady. Máme tak bohatou nejen historii a snažím se to připomínat,“ řekla Taťána Kuchařová, která vede svou neziskovou organizaci Krása pomoci, jež pomáhá seniorům již patnáct let.

„Moje práce není jenom o tom, že někam přijdu a nechám se nalíčit, nafotit a odcházím. Jsem manažerka, podnikatelka, patnáct let dělám veřejně prospěšné věci a jsem hlasem pro slabší. Jsem na to hrdá, dělám to od srdce a jsem šťastná, že to můžu dělat. Naplňuje mě to, je to moje místo a nikdo mě nezastaví,“ dodala. ■