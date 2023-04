Z Instagramu se stal pornstagram. Hailey Bieber po výhrůžkách smrtí překvapila odhalenými fotkami a dostala sodu

Hailey Bieber Profimedia.cz

Dcera mladšího bratra Aleca Baldwina Stephena se proslavila nejen jako modelka, ale hlavně jako manželka Justina Biebera. Ti dva zatím vypadají jako bezproblémový pár, a to už od roku 2018, kdy se v tichosti vzali na úřadě v New Yorku. Víc než jejich manželstvím se tak zahraniční tisk v poslední době zabýval sporem, který se týkal Seleny Gomez. Zpěvačka a herečka je bývalou partnerkou Justina Biebera a Hailey společně s Kylie Jenner (25) si měly ze Seleny dělat na sociální síti legraci kvůli jejímu obočí.

Tehdy ještě netušily, co svými vtípky rozpoutají. Oběma dámám se hromadně začali odhlašovat sledující a naopak Selena Gomez získala během několika dnů 12 milionů nových fanoušků. To ale nebyl konec. Během koncertu Justina Biebra na něj začal dav hostů řvát vulgarismy o Hailey a ta následně přiznala i to, že jí lidé vyhrožují smrtí. Své obavy vylíčila i samotné Seleně Gomez a ta následně vyzvala sledující, aby ji nechali na pokoji.

Teď si možná chtěla Hailey své fanoušky udobřit sexy fotkou, kterou na sociální síť umístila. Na snímku má na sobě kostýmek, který sestává z minisukně, jen tenkého proužku látky sotva zakrývajícího ňadra a kabátu ve stejné barvě. K fotce Hailey připsala, že si model oblékla na večeři v Atlantě a že miluje Toronto. Někteří fanoušci psali modelce lichotivé komentáře, jiní ovšem napsali rezolutní „ne,“ další psali, že si zaslouží nenávist, mažou si její účet nebo že ji Kanada nemá ráda. Někteří se dokonce ptali na to, jak si někdo tak talentovaný jako Justin Bieber mohl vzít někoho tak bez talentu, jako je Hailey.

Pro odhalené fotky je potřeba posunout doprava.

Další den pak Hailey dokonce postovala sérii fotek, na kterých si ňadra zakrývala jen exotickým ovocem. Tady už se nedočkala prakticky žádných pozitivních komentářů, a lidé dokonce prosí Justina, aby své manželce koupil oblečení. "Z Instagramu se stává pornstagram," uvedl k fotce jiný fanoušek. Další psali, že jsou takové fotky trapné, směšné a ponižující.

Vypadá to, že modelka zrovna nevykročila nejlepší cestou k tomu, aby ji lidé vzali na milost. ■