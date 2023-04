Gwen Stefani nosí třicet let téměř stejný účes i rtěnku. Nikdy ale nevypadala líp než po padesátce

Gwen Stefani přibývající roky prospívají jako málokomu... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Třiapadesátiletá hudební hvězda, jež je zároveň frontmankou kapely No Doubt, která se proslavila po celém světě megahitem Don’t Speak, sice neholduje tomuto žánru, ale má k němu od jisté doby velice blízko. Její manžel je totiž americkou country hvězdou a zároveň devítinásobným držitelem této ceny, kterou nevolí žádná odborná porota, nýbrž fanoušci, a proto je pro většinu umělců obzvlášť důležitá.

Gwen, pro niž je po celou dobu její šestatřicet let trvající kariéry charakteristická rudá rtěnka, během pózování fotografům s manželem předvedla nohy ve třpytivé kratičké sukni a huňatých sněhulích v kombinaci s pánským stylem v podobě bílé košile s kravatou a černým sakem.

Poprvé se ovšem představila během této akce i na podiu, a to se zpěvačkou Carly Pearce, která je předskokankou na koncertech jejího manžela Sheltona. Společně to rozbalily na píseň Just A Girl, která byla hlavním singlem alba Tragic Kingdom její skupiny No Doubt z roku 1995. Ze stejného alba byl i zmiňovaný song Don’t Speak, který napsala Gwen společně se svým bratrem Ericem Stefanim. ■