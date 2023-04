Jak to jen dělá? Penelope Cruz (48) ohromila Bombaj v úchvatné róbě s vysokým rozparkem a vypadala o desítky let mladší

Penelope Cruz Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Už za necelý měsíc jí bude devětačtyřicet, to by jí ale určitě nikdo nehádal. Penelope Cruz (48) se blýskla na otevíračce kulturního centra v Bombaji a znovu dokázala, že věk je pro ni skutečně jen číslo.

Kdyby celý svět nevěděl, že Penelope své poslední narozeniny před padesátkou oslaví 28.dubna, mohla by v klidu uvádět, že jí nebylo více než třicet let. Herečka se často ocitá v internetových srovnávačích typu před a po zákrocích plastické chirurgie, ona sama ovšem jako recept na věčné mládí uvádí hlavně zdravé gazpacho a středomořskou stravu, kterou prý ráda konzumuje. Také pije hodně vody a často cvičí. Svou úžasnou figurou i obličejem pak ohromí na každé společenské akci.

Stejně jako na slavnostním zahájení provozu kulturního centra v Bombaji, kam oblékla úchvatnou růžovou róbu s pláštěm a lemem s peřím. Šaty nejen zvýrazňovaly její štíhlou siluetu, ale zároveň díky vysokému rozparku odhalily skoro celé její nohy. K šatům herečka zvolila vyčesaný ohon, výrazné náušnice a make-up, který z ní udělal skutečnou Madonnu Madridu, jak bývá Penelope nazývána.

A na co se mohou těšit její fanoušci? Penelope by se měla objevit nejen v životopisném filmu o Enzu Ferrarim, ale hovoří se také o snímku, ve kterém by si měla znovu zahrát se Scarlett Johansson (38). Diváci si asi dodnes pamatují na jejich polibek ve filmu Vicky Cristina Barcelona z roku 2008, kde v jejich milostném trojúhelníku nechyběl ani hereččin skutečný manžel Javier Bardem. ■