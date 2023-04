V 5. měsíci se pochlubila rostoucím bříškem ve spodním prádle. Partnerka o 21 let staršího mistra světa v hokeji bude maminkou

Michaela Habáňová Foto: Archiv M. Habáňové

Bývalá královna krásy Michaela Habáňová (26) bude brzy maminkou. Otcem je o 21 let starší hokejista, trojnásobný mistr světa Petr Čajánek. Pro Michaelu to bude premiéra, Petr už je zkušeným tátou, z předchozího manželství má už tři děti.

Nyní se poprvé pochlubila těhotenským bříškem. Habáňová je v 5. měsíci těhotenství. "První tři měsíce jsem si říkala, že už nikdy těhotná nebudu. Ranní kocoviny, do toho práce, teď už je to dobrý. Už si to začínám užívat," řekla Super.cz Habáňová a ukázala ve spodním prádle rostoucí bříško.

"Letí to rychlostí blesku," dodala Habáňová, která si těhotenství užívá bez pozornosti médií doma ve Zlíně, kde žije. Z veřejného života kráska, která se stala Českou Miss 2017, zmizela už před časem a modelingu se nevěnuje. ■