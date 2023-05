Moderátor Petr Vágner je šťastný po boku vnadné blondýnky Silvy: Kdy bude svatba?

Petr Vágner Super.cz

Moderátor Petr Vágner (45) a jeho vnadná přítelkyně Silvie Vlčková rozhodně nejsou tím párem, který by jen ležel doma u televize. Když například mají víkend bez dětí, chodí běhat, na golf nebo na hory. Zkrátka jsou neustále v pohybu a dá se říct, že sympatická blondýnka moderátora nenechá vůbec vydechnout. Jak sám přiznává, ona je ta aktivnější v jejich vztahu.

„Na začátku jsem si myslel, že to jsem já, ale je to spíš naopak. Silva si udělala ještě trenérskou licenci, a to neměla dělat, protože teď už trénuje klienty, trénuje sebe, trénuje mě,“ řekl Petr se smíchem pro Super.cz.

Celé toto sportovní nasazení je o to překvapivější, že Petr vstává do práce opravdu brzy. „Moderuju na CNN Prima News Nový den, takže v týdnu vstávám ve čtyři dvacet a o víkendu vstávám do rádia v pět hodin. Příprava na sportovní věci je teď trošku osekaná a jsem rád za spánek,“ přiznal.

Vztah jim suprově klape, k oltáři se ale zatím nechystají. „Svatba mě zatím nečeká a v dohledné době taky ne. Nevím, zda bych to měl říkat takhle veřejně, ale zatím určitě ne,“ dodal s úsměvem Petr Vágner. ■