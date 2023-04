Atletka Zuzana Hejnová nemá pět měsíců po porodu ani deko navíc: K narození syna dostala stříbrnou olympijskou medaili

Atletka Zuzana Hejnová dostala nečekaný dárek k porodu. Super.cz

Loni se rozhodla odejít ze světa profesionálního sportu a současně otěhotněla. Je to pět měsíců, co atletka a držitelka bronzové medaile z olympijských her v Londýně v roce 2012 Zuzana Hejnová porodila syna Matyáše. Už nemá ani deko navíc. Zato má o stupínek vyšší ohodnocení z olympiády.

"Šlo to úplně samo. Deset kilo už jsem nechala rovnou v porodnici a těch zbylých pět nebo šest odešlo díky kojení. Cíleně jsem nehubla a teď jsem na své váze," řekla Super.cz Hejnová, která si mateřskou roli pochvaluje. "I když je to trochu nezvyk, pokud jde o spánek, protože ze své profesionální dráhy jsem byla zvyklá mezi tréninky odpočívat a hodně spát v noci. Ale zase jsem zvyklá na zápřah, i když teď v jiné roli," usmívala se.

K porodu dostala nečekaný dárek. Bronz z olympiády má vyměněný za stříbro, protože vítěznou Rusku Natalji Anťuchovou Jednotka pro bezúhonnost atletiky diskvalifikovala kvůli dopingu . "Bylo to vtipné, protože jsem v tu dobu byla v porodnici, dívala jsem se na zprávy a odtamtud jsem se to dozvěděla. Říkala jsem si, že ležím vedle jednodenního mimina a ani jsem se na to nenadřela," svěřila.

"Ale byla jsem hrozně ráda, že jsem vybojovala ten bronz, užila si to přímo na místě na stadionu. Že je to teď o místo lepší, tak je to jen dobře, ale už tam nejsou takové emoce. Ceremoniál se zřejmě opakovat nebude, ale nějakým způsobem se mi chystají tu medaili předat. Bylo by to fajn třeba na nějakých závodech před lidmi," dodala Zuzana, která se v budoucnosti hodlá věnovat své sportovní akademii, do vrcholového sportu se možná vrátí díky spolupráci s Českým atletickým svazem. ■