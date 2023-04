Rusovlasou missku na romantickém výletě v Itálii okradli: Během chvilky přišla úplně o všechno

Romana Pavelková Foto: se svolením R. Pavelkové

Výlet za všechny peníze. Tak by se mohla nazvat romantická mini dovolená, kterou v Itálii prožila misska a modelka Romana Pavelková (38). Sexy rusovláska odletěla na pár dní s přítelem Milanem Štedrou do zahraničí. Jejich výlet se však velice rychle stal spíše noční múrou.

„Byli jsme v Itálii, chtěli jsme to procestovat. Měli jsme v plánu hned několik míst, Florencii, Pisu, Benátky. Moc jsme si to užili do té doby, než mě okradli, a já přišla o všechny doklady, karty a peníze. Přišla jsem komplet úplně o všechno,“ svěřila se Super.cz rusovláska s tím, že výlet byl už od začátku trochu prokletý.

„První komplikace našeho výletu byla, že jsme měli špatně vybookované auto. To se napravilo, ale potom nám zrušili veškeré lety na tři dny. Nemohli jsme sehnat let. Až nakonec na pondělí z Benátek. Tam už se radši nevrátím,“ dodala modelka, která byla v romantickém italském městě na světě okradena a přišla o vše.

„Koukala jsem do výloh a pak jsem zjistila, že mám rozepnutý batoh. Ani jsem nestihla z nádraží dojít na hotel. Peněženka s doklady, peníze, karty, doklady od auta, komplet vše pryč,“ řekla Romana, která se nejvíce bála toho, jak se vrátí zpět do Česka.

„Musela jsem volat na ambasádu, tam v neděli nikdo nefunguje, naštěstí funguje linka pro české občany v ohrožení. Tam byla milá paní. Pomohla nám, poslala mi potvrzení od ambasády, kdy mám letět a s jakou aerolinií. Naštěstí jsme byli odbaveni a měla jsem vyfocený pas. Takže se zápisem od policie a s papírem od ambasády jsem to šla zkusit na letiště. Kdyby nás nepustili, tak bych musela do Říma a vyřídit si náhradní dokumenty. Naštěstí vše dobře dopadlo,“ dodala Romana, která je zpět v Česku a čeká ji kolečko po úřadech. ■