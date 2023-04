Samec musí ukázat nejčervenější pr*el z celé tlupy. Zamilovaný Jakub Prachař prozradil, jak ji má momentálně zbarvenou on

Jakub Prachař a jeho přítelkyně Sara Sandeva Michaela Feuereislová

Jakub Prachař (39) si v komedii Buď chlap zahrál muže, který se snaží imponovat své vyvolené ženě. On sám ví, jak je to důležité i v běžném životě.

„Samec musí ukázat nejčervenější pr*el z celé tlupy,“ řekl v magazínu Práva Prachař s tím, že se musí poprat s druhým samcem, který ji má jinak červenou, a jeden z nich zvítězí.

„Pak spolu chvilku jsou, ale samice zjistí, že jí vadí jeho červená pr*el a soused má možná červenější, takhle nějak to bývá s mým imponováním,“ dodal Prachař, jenž je momentálně šťastný po boku herečky Sary Sandevy (25). A tam je, zdá se, všechno v naprostém pořádku.

„Věřím, že mám momentálně nejčervenější pr*el ze všech,“ má jasno Prachař, jenž by se nebránil ani dalšímu potomkovi. S Agátou Hanychovou už má dceru Miu. A klidně by měl další dceru. „Asi by to kluka chtělo, ale nevadilo by mi, kdybych měl další dceru. Holky jsou fakt lepší,“ řekl Super.cz nedávno. ■