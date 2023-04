Vyšívání, pletení, háčkování. Jakub Prachař je zručný i v úplně jiném oboru. Sara Sandeva od něj dostala netradiční dárek

Jakub Prachař a jeho přítelkyně Sara Sandeva Michaela Feuereislová

„Moje babička asi chtěla vnučku, a tak mě naučila háčkovat, vyšívat a plést, teď to učím svoji dceru a hodně mě to s ní začalo bavit. Začal jsem znovu háčkovat a svojí dívce jsem k Valentýnu uháčkoval šálu. Někdo chodí pro diamanty, já to vzal opačnou cestou, koupil jsem vlnu a dal se do toho,“ řekl v rozhovoru pro magazín deníku Právo Prachař, který má šikovné ručičky. Kdyby nebyl hercem, prý by se určitě živil rukama.

Doma ostatně zvládá i chlapské práce. „Dal jsem dohromady celý byt, rád třeba něco brousím. Mohl jsem si koupit novou kuchyňskou desku, ale já radši renovoval tu starou, koupil jsem si brusku, smirkové papíry, laky, štětce, vymontoval a opravil dřez,“ chlubil se herec, jenž se divákům nedávno představil v komedii Buď chlap.

Tam mu jeho filmová partnerka Tereza Ramba naopak vyčte, že není dost chlap, a tak odjíždí na kurz, kde by se měl dovednosti vyžadované od chlapa naučit.

Nedostatek mužnosti mu prý žádná žena nikdy nepředhazovala. „Asi jsem byl vždycky dostatečně vyspělý. I když mentálně ne. To je mi někdy patnáct, někdy sedmnáct. Má to takové výkyvy a už asi zůstane do smrti,“ řekl Super.cz Prachař nedávno. ■