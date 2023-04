Herečce Anetě Kernové dal kopačky milenec, surfař z Mexika: Podvedl bych tě, zdůvodnil to

Aneta Kernová je opět single, dostala kopačky od surfaře. Super.cz

Závidět Anetě její "chalupu" zatím nemusíme. "Koupila jsem si pozemek v džungli, není tam elektřina, není tam voda a není tam ani cesta. Ale zase je tam nádherný výhled na oceán a cítím se tam výborně. Teď je to tedy ve stavu, že jsou vykopané díry na základy a bude se stavět jungle house," upřesnila. A kde tedy spí? "Někdy na pláži, jinak v hotelu a mám tam taky spoustu kamarádů surfařů, protože už jsem tam trávila zimu třetí rok," vysvětlila.

Mezi surfaři našla i přítele. "Tedy měla jsem teď kluka, ale bohužel jsme se museli rozejít, protože vztah na dálku by byl složitý. Řekl mi, že by mě asi podvedl, kdybychom byli dlouho od sebe, a radši mi nebude lhát," prozradila Aneta. Variantu, že by to brala jako pauzu, a až se do Mexika zase vrátí, mohou spolu zase začít chodit, zamítá. "Kéž bych to takhle zvládala, ale já se vždycky strašně zamiluju a pak trpím a napíšu spoustu písniček a namaluju obrazy," svěřila.

Příležitost vypustit emoce bude mít i na natáčení. "Budu natáčet seriál a tam ty emoce určitě použiju, protože je to docela těžká role. Lidi mě asi rádi vidí trpět, tak si tam zase pobrečím. Ale aspoň to půjde ven," uzavřela. ■