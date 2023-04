Jsou štíhlejší, než když uspěly v soutěžích krásy: Takhle to dvojnásobným maminkám seklo při společném focení

Tereza Fajksová a Hana Vágnerová (vpravo) Foto: archiv BVV a Pavel Bigoš, Profimedia.cz

Tereza Fajksová, která v roce 2012 vyhrála mezinárodní soutěž Miss Earth, je maminkou dcery Lilien a syna Sebastiana. Hana Vágnerová v roce 2019 získala titul Miss Supranational Europe. Loni se stala maminkou dvojčat Julie a Karla.

Potkali jsme je na focení vizuálu pro veletrhy Styl a Kabo. „Tyhle veletrhy jsou pro mě takovým historickým milníkem. Začínala jsem zde totiž chodit své úplně první přehlídky, bylo mi osmnáct. A teď jsem se sem po letech vrátila, nejprve na oslavu 60. ročníku a teď na focení vizuálu. Poznala jsem tady velkou část svých současných kamarádů a také návrhářů, s nimiž dodnes spolupracuji, například Ivetu Řádkovou nebo Mirka Knota,“ vypočítala Tereza Fajksová, která bydlí kousek od brněnského výstaviště a ráda se na chvíli odreaguje od mateřských povinností.

Její kolegyně Hanka Vágnerová měla, co se týče přehlídek, letos v únoru premiéru po porodu, a to na přehlídce Miroslava Michaela Knota na veletržním galavečeru. „Já jsem většinu života byla zvyklá cestovat, dělala jsem modeling a nyní jsem uvázaná doma u dvou batolat. Dětičkám je rok a je to opravdu fičák. Sice jsem, dá se říct, na jedné straně vyhrála jackpot, že máme dvojčátka, ale na druhé straně je to fakt práce na plný úvazek. Ale nestěžuji si,“ upřesnila Hanka. ■