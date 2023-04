Monika Binias slaví s o 24 let mladším hokejistou páté výročí vztahu: Tohle je recept, za který vás muži budou nosit na rukou

Monika Binias promluvila o harmonickém vztahu s manželem Petrem. Foto: se souhlasem Moniky Binias

I když spousty lidí nevěřilo, že vztah Monice Binias (50) s o 24 let mladším manželem Petrem vydrží, strávili spolu již pět let a výročí náležitě oslavili.

„Nedávno jsme se vrátili z Mallorky, takže jsme už nechtěli odjíždět někam takhle za hranice. Udělali jsme si krásnou slavnostní snídani a užívali si sami sebe. Večer jsme šli do vyhlídkové restaurace, a pak jsme si šli i zatancovat. Ten den jsme si zkrátka užili přesně podle svého, a také jsme si dali nějaký dáreček,“ svěřila se Monika pro Super.cz.

Moničin manžel je hokejový trenér a aktuálně je pracovně velmi zaneprázdněný.

„Až bude končit hokejová sezona, bude víc času, abychom byli spolu. Chystáme i nějaké cesty do zahraničí. Manžel má navíc nové angažmá ve Švýcarsku a moc se na to těšíme,“ prozradila.

A jaký je dle Moniky Binias recept na šťastné a fungující manželství?

„Když lidé prožívají statický vztah, ve kterém se nezasmějí nebo nepohádají, tak je to špatně. Chce to to koření jako je sranda nebo vášeň,“ řekla nám Monika s tím, že věkový rozdíl nehraje ve vztahu až tak velkou roli.

„Nedávno mě rozesmálo, když jsem četla, že když je ve vztahu starší žena a mladší muž, mají některé ženy tendenci vychovávat. Přitom je to úplně jedno. Moji rodiče jsou stejně staří, naši nejbližší přátelé také. Když jste ve vztahu, tak ty muže tak nějak celoživotně formujete, vedete je a nemá to s věkovým rozdílem nic společného,“ prozradila se slovy, že by se vztah měl i určitým způsobem opečovávat.

„Mladé dívky si tohle příliš nemyslí, ale těm mužům to chce udělat ten domov, pohodu, uvařit, uklidit. To, co bylo dřív zcela normální. Možná právě tohle je ten klíč ke spokojenému manželství. Taková ta příslušná emancipace je špatně. Samozřejmě muž musí také pomáhat, ale ta žena by to měla nějakým způsobem uchopit a být soběstačná. Tohle si myslím, že je ten klíč. Za to nás pak muži na rukou nosí,“ dodala Monika Binias. ■