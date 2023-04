Takhle si dává v 70 letech do těla Zuzana Bubílková: Zvedání činek? Žádný problém!

Zuzana Bubílková Herminapress

Jsou to tři měsíce, co Zuzana Bubílková (70) podstoupila operaci palce. Moderátorka a satirička na sobě pravidelně dře a každý den tráví nějakou pohybovou aktivitou. To však musela po zákroku omezit, což se také podepsalo na její kondici, kterou se nyní snaží vrátit zpět.