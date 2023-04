Hostů s virózou moc nemám. Miluše Bittnerová promluvila o problematickém vystoupení Dády Patrasové ve Snídani

Miluše Bittnerová promluvila o svém vzhledu i vystoupení Patrasové ve Víkendové Snídani. Super.cz

Jelikož akci moderovala, zajímalo nás, zda jí tyto příležitosti díky návratu na obrazovky přibyly. "Myslím, že ani ne. Někde asi bude chyba. Bylo sice víc plesů, ale to má spíš souvislost s tím, že se minulé roky kvůli pandemii nekonaly. Ale pořadatelé se mohou klidně ozvat, třeba najdu v diáři volno," smála se herečka, která má o trochu víc času i díky tomu, že už její dcera Bettynka chodí do školky, i když samozřejmě bojuje s nemocemi, které se v kolektivu snáze chytnou.

Milušce to v profesionálním líčení slušelo, doma prý ale zdaleka jako česká Marilyn Monroe nevypadá. "Po ránu jsem spíš Marilyn Manson. Obdivuji svého manžela, že nedává najevo úlek, když mě takhle vidí, protože občas se leknu i já. Tak nevím, jestli už si zvyknul anebo je mu to jedno. Marylin Monroe zemřela v šestatřiceti a měla asi o dvacet kilo míň než já. Tak jsem zvědavá, jak dlouho mi ta přezdívka ještě vydrží," krčila rameny.

Poté už jsme se v našem rozhovoru vrátili k dílu Snídaně, jehož hostem byla Dáda Patrasová. Tak komplikované hosty, kdy by s kolegou Pavlem Svobodou musela mluvit za ně, prý často nemívá. "Hostů, kteří mají virózu a přijdou do Snídaně zase tolik není. Tu a tam se někdo objeví a je to lidské. My si naštěstí s Pavlem rádi povídáme. Jsme samozřejmě rádi, když ten host mluví, ale když si povídat nechce, máme si co říct i sami. Na téma jsme připravení, poradíme si, ale rádi nejsme," byla velice kulantní Miluška. ■