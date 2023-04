To byste neuhodli! Kamila Nývltová prozradila, co jí na mužském těle nejvíce imponuje

Zpěvačka Kamila Nývltová prozradila, z čeho je u mužů nejvíce paf FTV Prima

„Mým tajným snem bylo mít chlapa s knírem. To přiznávám. Ale teda aby tady z toho nebyla seznamka. Nehledám jenom chlapa s knírem. Přítel neměl knír, to byla asi ta chyba. Jemu by ten knír neslušel, k němu by se nehodil. Asi proto šel o dům dál. Takže teď hledám nového chlapa s knírem nebo bez kníru. Aby byl milý, hodný, tolerantní, se smyslem pro humor. Když na mě bude hodný a milý, tak mu snesu i modré z nebe,“ svěřila se zpěvačka v show 7 pádů Honzy Dědka.

Kamila zkusila nedávno i seznamku na internetu, ale to prý pro ni není. Navíc ji prý začíná tlačit čas. Uvědomuje si, že biologické hodiny tikají každé ženě. „Jelikož už mám nějaký věk, tak bych docela ráda toho chlapa, protože bych plánovala něco do budoucna, jako třeba děti,“ doplnila zpěvačka. ■