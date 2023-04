170 cm vysokého blonďáka sleduje na Instagramu víc lidí než Leoše Mareše! Má 1,4 miliónu fanoušků. Co na něj říkáte?

Tomáš Chlup je na Instagramu sledovanější než Leoš Mareš Super.cz

"Začal jsem před devíti lety, hodně jsem cestoval po celém světě, běhal jsem a sbíral sledující. Až poslední rok dva jsem začal cílit na Českou republiku. Věnoval jsem tomu čas, v poslední době hodně motivuju lidi ke zdravému životu," říká o sobě Chlup.

"Skoro každý den ukazuju tréninky, doporučení, inspiraci. A většinou cvičím bez trika," řekl Super.cz a ukázal nám i svůj břišní pekáč buchet. A to Tomáš měří pouhých 170 centimetrů. "Říká se, co je malý, to je roztomilý, tak to možná platí. Ale i moje partnerka říká, že bych mohl poporůst, to už ale asi nedám," krčí rameny Chlup, který s přítelkyní vychovává dvouletou dcerku. ■