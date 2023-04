Svatba? Nikdy! Krásná Helena se od Mariana Vojtka dočkala po letech vztahu pořádné rány

Marian Vojtko promluvil o svatbě Super.cz

"Na to nejsem. Pak jsou jenom problémy. Myslím, že i bez papíru to jde," řekl Super.cz rázně zpěvák, který v březnu oslavil 50. narozeniny. Rád by už ale prvního potomka.

"Věk už na to mám, Helena taky, tak bychom už měli něco vymyslet. Doufejme, že se to povede. Přítelkyně má novou práci, kde má smlouvu, tak se trošku držím. Ale v blízké době už bych snad mohl být trošku starší táta," usmívá se Vojtko a Helena přikyvuje.

Pár se objevil na premiéře muzikálu The Bodyguard. Helena oblékla krásné zelené šaty, které jí vybral její partner. "Objednala si spoustu šatů, ani jedny jsem neschválil, nakonec jsem vybral tyto. Dělala mi dvouhodinvou předváděčku a já jsem pak vybral," dodal Vojtko. ■