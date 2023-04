Jitka Boho je pět měsíců po narození syna ve formě: Modelka předvedla figuru jen v plavkách

Jitka Boho Foto: archiv J. Boho

S rodinou vyrazila modelka za relaxem do wellness, který si užili i přesto, že malého synka trápí ekzém. „Malý má atopický ekzém, musela jsem si dát různé diety. Bezlepkovou, bez mléka, takže tam se mi ten jídelníček ještě zúžil,“ svěřila se Super.cz kráska, která nejí ani maso. Se synem do bazénu samozřejmě nešla a s přítelem se u něho střídali.

„Koupání ve veřejném bazénu se s Tedíkem zatím vyhýbáme, myslím, že by to tomu ekzému, který je sice mnohem lepší, moc nepomohlo. A tak se u něj střídáme a chodíme do sauny a plavat, jednou tatínek, jednou maminka,“ prohlásila modelka, která se také pochlubila postavou v plavkách. Tu má Jitka pár měsíců po porodu fantastickou a za výsledek vděčí nejen upravené stravě, ale i cvičení. ■