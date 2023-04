Za rok zhubla 40 kilogramů! Tahle bývalá misska zatočila s kily neuvěřitelnou rychlostí

Michaela Štoudková má dole 40 kilogramů Super.cz

"Jsem na sebe pyšná, že se mi to povedlo. Byla to dřina. Ještě se připravuju na půlmaraton a maraton. Běh jsem vždy měla moc ráda," řekla Super.cz Štoudková.

"Mám dole těhotenská kila plus dalších osm, takže čtyřicet kilo dole. Malé byl teď rok. Myslela jsem, že to bude dokonce rychlejší. Hodně jsem dřela, hlídala jsem si stravu. Teď už jím relativně normálně,"prozradila Míša, která se vrátila krásně opálená z dlouhé dovolené v Thajsku.

"Byli jsme v Thajsku měsíc, byla to s malou taková první větší dovolená. Bylo to náročnější, než se aklimatizovala, změna prostředí, do toho jí rostlo šest zubů najednou. Ale ta voda, písek pro ni bylo super. Nakonec to bylo skvělé," dodala blogerka. ■